Suomalaiselokuva kipusi James Bond -uutuuselokuvan ylitse: "Meni kerta kaikkiaan nappiin"

Perjantaina ensi-iltaan tulleen Syke-elokuvan katsojaluvut ylittivät Bond-seikkailu No Time to Dien, joka oli pitänyt ykkössijaa ensi-illastaan asti. Sykkeen näki viikonloppuna yli 28 000 katsojaa, ja sillä on ennakot mukaan lukien 34 000 katsojaa.

Elokuvateatterien vetovoimaa seurataan tarkasti nyt, kun koronarajoitukset ovat väistyneet ja ensi-iltoja on tiiviiseen tahtiin. No Time to Die on saanut jo 538 000 katsojaa, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisillä 007-elokuvilla vastaavassa ajassa.