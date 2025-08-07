Joukko elokuvantekijöitä allekirjoittanut filmiyhtiön rahoittajan Israel-kytköksiä kritisoivan vetoomuksen

AOP Jussi Vatanen
Allekirjoittaneiden joukossa on muun muassa näyttelijä Jussi Vatanen.
Julkaistu 07.08.2025 19:55

MTV VIIHDE – STT

Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 60 elokuvantekijää.

Kasvava joukko elokuvantekijöitä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa kritisoidaan kansainvälisen filmiyhtiö Mubin rahoittajan Israel-kytköksiä. 

Allekirjoittaneiden joukossa ovat muun muassa elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ja näyttelijä Jussi Vatanen.

Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 60 elokuvantekijää.

Vetoomuksessa kritisoidaan sitä, että Mubi vastaanotti toukokuussa sadan miljoonan dollarin rahoituksen Sequoia Capitalilta, joka on rahoittanut myös israelilaista sotateknologiayritys Kela Technologiesia.

Asiasta uutisoi aiemmin torstaina ainakin Helsingin Sanomat.

Lisää aiheesta:

Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat Yleltä toimia Israelin sulkemiseksi EuroviisuistaYli 1 500 musiikkialan ammattilaista kannustaa boikotoimaan EuroviisujaKulttuuri- ja tapahtuma-ala osoittaa mieltään eduskuntatalolla – "Meillä on mitta täynnä"Netflixin Jeesus -komedian homoseksuaalisista vihjailuista raivoreaktio Brasiliassa – Jo yli 1,6 miljoonaa ohjelman vastaista allekirjoitustaKansalaiset aikovat haastaa Ranskan valtion oikeuteen – vaativat järeämpiä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseenArto Halosen The Guardian Angel -elokuvaprojekti alkoi yli 20 vuotta sitten: "Palasten loksahtaminen paikoilleen vei aikaa"
Jussi VatanenAki KaurismäkiIsraelElokuvat

Tuoreimmat aiheesta

Jussi Vatanen