Joukko elokuvantekijöitä allekirjoittanut filmiyhtiön rahoittajan Israel-kytköksiä kritisoivan vetoomuksen

Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 60 elokuvantekijää.
Kasvava joukko elokuvantekijöitä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa kritisoidaan kansainvälisen filmiyhtiö Mubin rahoittajan Israel-kytköksiä.
Allekirjoittaneiden joukossa ovat muun muassa elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ja näyttelijä Jussi Vatanen.
Vetoomuksessa kritisoidaan sitä, että Mubi vastaanotti toukokuussa sadan miljoonan dollarin rahoituksen Sequoia Capitalilta, joka on rahoittanut myös israelilaista sotateknologiayritys Kela Technologiesia.
Asiasta uutisoi aiemmin torstaina ainakin Helsingin Sanomat.