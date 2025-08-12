Tältä Oona Airola näyttää Kaija Koona tulevassa elokuvassa

kuvituskuva_cata_portin
Oona Airola näyttelee Kaija Koota tulevassa elokuvassa. Cata Portin
Julkaistu 12.08.2025 10:52
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Oona Airola näyttelee Kaija Koota tulevassa elokuvassa. 

Selma Vilhunen ohjaa Kaija Koon elämästä ja urasta kertovan Kaunis rietas onnellinen -elokuvan, joka saapuu valkokankaille 18. helmikuuta 2026. Tulevassa elokuvassa nähdään pääosassa Oona Airola.

Tulevasta elokuvasta julkaistiin lisää kuvia. Uusissa otoksissa Airola nähdään Kaija Koon roolissa vuonna 1993 julkaistun Tuulten viemää -läpimurtolevyn aikaan. 

cd_tuulten_viemaa_takakansi_cata_portinOona Airola Kaija Koona.Cata Portin

Tiedotteen mukaan elokuvan yksi ajanjakso käsittelee kyseisen albumin syntyä ja menestysvuosia sekä Kaijan henkilökohtaista elämää ja kamppailua useiden eri haasteiden kanssa. 

Tiedotteessa kerrottiin myös elokuvan rooleista. Kaija Koon aviopuolisoa ja kollegaa Markku Impiötä näyttelee Jari Virman. Artistin isän roolissa nähdään Taneli Mäkelä ja äitinä Maija Paunio. Manageri Katja Ståhlia näyttelee Saara Kotkaniemi, tuottaja Jukka Immosta Aku Sipola, levy-yhtiöpomoa Ville Tiihonen ja tanssija Teresaa Katariina Havukainen

tuultenviemaa_cd_etukansi_cata_portinOona Airola Kaija Koona.Cata Portin

Merkittävissä rooleissa nähdään myös Kaijan läheistä ystävää näyttelevä Ella Lahdenmäki sekä ystävän ja tuottajan roolissa nähtävä Daniel Virtanen

Teit meistä kauniin -elokuvassa Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin roolit näytelleet Tatu Sinisalo ja Teppo Manner palaavat samoihin rooleihin.

Lisää aiheesta:

Jenni Vartiaiselta yllätysuutinen! Hyppää näyttelijäksi elokuvaanTältä näyttää uusi Kikka!-elokuva – traileri julkiTältä näyttää uusi Kikka!-elokuva – katso ennakkomaistiaisiaElla Lymi laulaa Vuosisadan häät -elokuvan tunnuskappaleen – uusi musiikkivideo paljastaa ennen julkaisemattomia otteita leffastaTraileri julki! Tältä näyttää Kari Tapio -elokuva Olen suomalainenMysteeriprojekti selvisi – Roope Salminen tähdittää tulevaa Apulanta-elokuvaa
Kaija KooOona AirolaElokuvat

Tuoreimmat aiheesta

Kaija Koo