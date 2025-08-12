Tältä Oona Airola näyttää Kaija Koona tulevassa elokuvassa

Oona Airola näyttelee Kaija Koota tulevassa elokuvassa.

Selma Vilhunen ohjaa Kaija Koon elämästä ja urasta kertovan Kaunis rietas onnellinen -elokuvan, joka saapuu valkokankaille 18. helmikuuta 2026. Tulevassa elokuvassa nähdään pääosassa Oona Airola.

Tulevasta elokuvasta julkaistiin lisää kuvia. Uusissa otoksissa Airola nähdään Kaija Koon roolissa vuonna 1993 julkaistun Tuulten viemää -läpimurtolevyn aikaan.

Oona Airola Kaija Koona.Cata Portin

Tiedotteen mukaan elokuvan yksi ajanjakso käsittelee kyseisen albumin syntyä ja menestysvuosia sekä Kaijan henkilökohtaista elämää ja kamppailua useiden eri haasteiden kanssa.

Tiedotteessa kerrottiin myös elokuvan rooleista. Kaija Koon aviopuolisoa ja kollegaa Markku Impiötä näyttelee Jari Virman. Artistin isän roolissa nähdään Taneli Mäkelä ja äitinä Maija Paunio. Manageri Katja Ståhlia näyttelee Saara Kotkaniemi, tuottaja Jukka Immosta Aku Sipola, levy-yhtiöpomoa Ville Tiihonen ja tanssija Teresaa Katariina Havukainen.

Merkittävissä rooleissa nähdään myös Kaijan läheistä ystävää näyttelevä Ella Lahdenmäki sekä ystävän ja tuottajan roolissa nähtävä Daniel Virtanen.

Teit meistä kauniin -elokuvassa Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin roolit näytelleet Tatu Sinisalo ja Teppo Manner palaavat samoihin rooleihin.