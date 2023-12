Talkoohengellä luotiin yksi katsotuimmista kotimaisista elokuvista – nimekkäät tekijät eivät takaa menestystä

Vuoden ehdoton kotimainen hitti on tähän mennessä ollut Aki Kaurismäen hehkutusta kerännyt Kuolleet lehdet. Se on myös Golden Globe- ehdokas, parhaan ei-englanninkielisen elokuvan sarjassa. Elokuvan ensi-ilta oli vasta syyskuulla, mutta silti sen on ehtinyt jo nähdä liki 230 000 katsojaa.

Vaikka elokuvakäyntien määrä ei ole yltänyt koronaa edeltävälle tasolle, kotimaisen elokuvan vetovoima on iso.

– Kotimaisen elokuvan kysyntä on pysynyt suhteellisesti hyvällä tasolla. Meillä on ollut kotimaisen elokuvan tarjonta 25 prosentin tasolla, joka on kansainvälisesti verrattuna ihan huipputasoa. Vaikka elokuvakäyntien määrä on jäänyt ennen koronaa alemmalle tasolle niin kotimainen elokuva vetää ja kiinnostaa, sanoo Elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil.

Nimekkäät tekijät eivät takaa elokuvan menestystä

Elokuvan tähtinäyttelijät, nimekäs ohjaaja tai edes kohtuullinen markkinointibudjetti eivät automaattisesti tarkoita sitä, että elokuvakatsomot olisivat täynnä illasta toiseen. Näyttelijä ja ohjaaja Mari Rantasilan mukaan menestys vaatii jotain muutakin, kuten oikean aiheen ja ajan, esimerkiksi hän nostaa Lapua 1976 -elokuvan.



– Se elokuva tehtiin talkoohengellä ja sanottiin, että jos tämä menestyy, saatte rahaa. Nyt on mahtavaa, että elokuva on menestynyt. Hittiä ei voi taiteessa tekemällä tekemään, siinä on monta syytä, miksi joku on menestynyt, sanoo Rantasila.