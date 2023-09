Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet on poikkeuksellinen hitti, joka voi voittaa Oscarin

Aki Kaurismäen uusi elokuva Kuolleet lehdet on saavuttanut Suomessa tekijälleen ja lajityypilleen poikkeuksellisen menestyksen. Keskiviikkona, vain kuusi päivää maanlaajuisesta ensi-illastaan, se meni ohi Kaurismäen edellisen elokuvan Toivon tuolla puolen koko katsojamäärästä. Toivon tuolla puolen (2017) sai Suomessa reilut 53 000 valkokangaskatsojaa.

Sekä Mies vailla menneisyyttä että Le Havre myivät maailmanlaajuisesti yli kaksi miljoonaa elokuvalippua. Toivon tuolla puolen pärjäsi verrattuna vaisummin, mutta senkin lipunmyynti on yli 900 000.

Kaurismäen omin markkina-alue on Ranska. Siellä Mies vailla menneisyyttä sai hieman yli 700 000 katsojaa ja Le Havre peräti 863 000 katsojaa.

Suomessa Kuolleiden lehtien vetovoima on ollut vahvaa myös maakunnissa, mikä on Kaurismäen tyyppiselle elokuvalle epätavallista. Keskeinen vetovoimatekijä lienee miespääosan Jussi Vatasen valtavirtasuosio koomikkona.

Tärkeää on luoda ilmiö

Viime aikojen ennätyselokuviin kuuluvat myös samana perjantaina heinäkuussa ensi-iltaan tulleet Barbie ja Oppenheimer. Niiden yhteenlaskettu lipunmyynti Suomessa on rikkomassa miljoonan rajan.

Atomipommin isänä pidetystä J. Robert Oppenheimerista kertovasta Oppenheimerista tuli viime viikolla maailmanlaajuiselta lipunmyynniltään kaikkien aikojen menestynein elämäkertaelokuva, kun se ohitti vuoden 2019 Bohemian Rhapsodyn, joka kuvitti Freddie Mercuryn tarinaa. Greta Gerwigin ohjaama Barbie on puolestaan noussut globaalisti kaikkien aikojen menestyneimmäksi naisen ohjaamaksi elokuvaksi.

Suomessa Barbie rikkoi viime viikonloppunakin ennätyksen, kun se kohosi 007-seikkailu No Time to Dien ohi 2020-luvun katsotuimmaksi elokuvaksi. Lippuja Barbieen on Suomessa myyty yli 640 000.