Uusi Avatar-elokuva täytti menestysodotukset – tulossa kolme jatko-osaa

Avatar: The Way of Water on noussut menestyneimmäksi vuoden 2022 ensi-iltaelokuvista. Kalliin tieteisseikkailun vetovoimaa pidetään toivottuna osoituksena, että katsojat löytävät takaisin elokuvateattereihin korona-ajan jälkeen.

Tiistain päätteeksi Avatar: The Way of Waterin elokuvateatteriliikevaihto oli maailmanlaajuisesti 1,63 miljardia euroa. Viime vuoden toiseksi suurimpaan hittiin Top Gun: Maverickiin myytiin lippuja yhteensä 1,37 miljardilla eurolla.

James Cameronin ohjaama elokuva on jatko-osa hänen omalle vuoden 2009 hitilleen Avatar, joka avasi tien elokuvateatterien 3D-teknologialle. Avatarista tuli kaikkien aikojen menestynein elokuva, ainakin jos lipputuloihin ei tehdä inflaatiokorjausta; sen myötä edelle menisi ainakin Tuulen viemää (1939).

Hollywoodin jättielokuvat saavat tyypillisesti valtaosan elokuvateatterikatsojistaan parin kolmen ensimmäisen esitysviikon aikana. Avatar: The Way of Water tuli ensi-iltaan jo joulukuun puolivälissä, ja se on yhä listaykkönen sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Ensi viikolla se ohittanee Spider-Man: No Way Home -elokuvan ja nousee maailmanlaajuisten lipputulojen perusteella kaikkien aikojen kuudenneksi menestyneimmäksi elokuvaksi.

Suomessa katsojia on kertynyt yli 240 000, mikä on vielä vasta 55 prosenttia Top Gun: Maverickin lipunmyynnistä. Avatarin tasainen vetovoima liittyy myös parhaiden elokuvateatterien kapasiteettiin. Poikkeuksellista spektaakkeliluonnetta on korostettu, kuten ensimmäisessä Avatarissa. Avatar: The Way of Water halutaan nähdä mahdollisimman suurella kankaalla ja 3D:nä, jos vain mahdollista.

Viiden elokuvan kokonaisuus

Kyse ei ole ainoastaan yhden elokuvan menestyksestä. Viime viikolla Avatar: The Way of Water ylitti rajan, jonka myötä Cameron pääsi julkistamaan suunnitelmiensa toteutuvan. Paitsi jo kuvattu Avatar 3, myös peräti kaksi muuta jatko-osaa tullaan tekemään. Cameron ohjaa itse ne kaikki.

Tie on ollut aiemmin hidas. Jatko-osahanke julkistettiin tammikuussa 2010, eli kului melkein kolmetoista vuotta, ennen kuin se saatiin valkokankaille.

Avatarit kuuluvat Disneyn talliin, samoin kuin Marvel-elokuvat. Hankekokonaisuuden määrätietoisuutta kuvaa, että jatko-osienkin ensi-iltapäivät ovat olleet Hollywoodin julkaisukalenterissa jo kauan ennen.

Avatareja tullaan nyt näkemään joka toinen joulu. Aikataulusuunnitelma julkaistiin ennakoivasti jo 2019. Vaikka Avatar 5:n tuotantoon meno varmistui vasta nyt, Disney on julkistanut sille maailmanlaajuisen ensi-iltapäivän 22.12.2028.

Tuottaja vertaa Kummisetiin

Ensimmäisen Avatarin tapaan The Way of Waterin arvostelut eivät ole olleet huippuluokkaa. Vetovoima liittyy enemmän eskapistiseen kokonaisuuteen kuin tarinaan ja perinteisiin elokuvataiteen keinoihin.

– Haluan tehdä elokuvaa, jonka jälkeen katsoja ei sano, että näin hyvän leffan, vaan puhuu isommasta kokemuksesta, tuottaja Jon Landau kertoi STT:lle joulukuussa.

– Elokuvateatterialalla on ollut pari rankkaa vuotta. Meillä oli siksi entistä suurempi vastuu tehdä sisältöä, joka todistaa, että valkokangaskokemus on lipun arvoinen.

Landau on tuottanut Cameronin elokuvia Titanicista (1997) alkaen. Hänen mukaansa tarkoitus ei ole tehdä aina vain mittakaavaltaan isompia elokuvia, vaan tunteellisempia ja mukaansa tempaavampia. Rima vain nousee myös sen suhteen, mitä katsojat ulospanolta odottavat.

– Jokaisen Avatarin tulee toimia omana elokuvanaan, ilman että katsoja olisi nähnyt aiempia, Landau sanoo.