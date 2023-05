Suomalainen kauhu ja toiminta vetoavat kansainväliseen yleisöön – "Tällaista ei ole ennen nähty"

Muutaman viime vuoden aikana Suomessa on tehty useita elokuvia, joista on tullut kiistattomia kansainvälisiä menestyksiä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta menestyjät ovat kauhu- ja toimintaelokuvia.

– Sisu sai juuri historiallisen laajan levityksen ja teki hyvän tuloksen Yhdysvalloissa. On Pahanhautojaa ja Koputusta.

Elokuvateatterilevitysten kannalta erikoisin tapaus on Hyvärisen tuottama ja yhdessä ohjaaja Taneli Mustosen kanssa kirjoittama The Twin – Paha kaksonen. Se tuli teattereihin ensimmäisenä Suomessa huhtikuussa 2022. Englanninkielinen kauhuelokuva sai meillä vain 8 000 katsojaa.

– Meillä oli sama, hyvä myyntiagentti kuin edellisessä kauhuelokuvassamme Bodomissa, ja huomasimme, että hän on tyytyväinen, Hyvärinen kertoo.

Hän ajatteli The Twinin menevän suoratoistojakeluun. Paikallisilla levittäjillä oli muuta mielessään. Tuottaja ei ensin ollut uskoa, kuinka monessa maassa The Twin haluttiin nimenomaan valkokankaille.

Kaikkiaan The Twiniin on myyty maailmalla yli miljoona elokuvalippua. Tärkeitä levitysmaita olivat Meksiko, Argentiina, Chile ja Italia.

Genren eri merkitykset

Elokuvabisneksessä puhutaan genre-elokuvista. Laveasti genre tarkoittaa mitä vain lajityyppejä, mutta tässä merkityksessä genre-elokuva on vakiintunut viittaamaan kauhuun, fantasiaan, scifiin ja toimintaan. Niitä voidaan pitää selvärajaisina lajeina, joilla on omat, omistautuneet seuraajakuntansa. Genreen kuuluminen on lupaus jostain ja lukuohje elokuvalle.