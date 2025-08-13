Emma Stone ajoi salaa hiuksensa pois – kertoo nyt syyn

Näyttelijä Emma Stonen ulkonäkö muuttui radikaalisti uuden elokuvan myötä.
Näyttelijä Emma Stone piti uuden ulkonäkönsä salassa ja käytti peruukkia peittääkseen, kun hän oli ajanut päänsä kaljuksi tulevaa Bugonia-elokuvaa varten.
Hän kertoi Voguelle ollessaan pahoillaan, että joutui toimimaan sillä tavalla.
– Olin pettynyt, etten voinut mennä ulos sen [kaljun] kanssa. Olin ihan kalju. Se olisi ollut hauskaa, Stone kertoi Voguelle.
Hän kertoi pitäneensä kaljustaan suuresti.
– Maailmassa ei ole parempaa tunnetta. Ensimmäinen suihku, kun olet ajanut pääsi? Voi luoja, se on uskomatonta, Stone kertoi.
Aluksi Stone kuitenkin itki ulkonäkönsä muutosta, sillä hän muisti, miten hänen äitinsä Krista Stone menetti kaikki hiuksensa vuosia sitten rintasyövän hoitojen aikana.
Hänen äitinsä kuitenkin kannusti tytärtään dramaattiseen muutokseen.
– Äitini sanoi olevansa kateellinen ja haluavansa ajella päänsä uudelleen, Stone kertoi.
Stone esiintyi peruukissa esimerkiksi New Yorkin elokuvajuhlilla lokakuussa 2024.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Emma Stone peruukissaan New Yorkin elokuvajuhlilla lokakuussa 2024.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press
Bugonia-elokuvassa kaksi salaliittoteoreetikkoa sieppaa Stonen. Elokuva nähdään teattereissa Yhdysvalloissa 31. lokakuuta.
Stonella on 4-vuotias tytär Louise Jean aviomiehensä Dave McCaryn kanssa.