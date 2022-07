Venäjän tuntijan mukaan Kreml ei luota armeijaansa: "Putinilla ei ole yhtään älykästä kenraalia – sellainen ei selviäisi"

Amiraalin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut Kremlin sotilaat näyttämään "joukolta kurittomia rahvaita".

Pelätty sotakone on kärsinyt erittäin raskaita henkilöstötappiota, panssarinyrkki on osoittautunut pikemminkin panssarilapaseksi , eivätkä Venäjän hävittäjät ole onnistuneet hankkimaan ilmaherruutta.

Kalustoakin Venäjän heikosta sotamenestyksestä on syytetty, mutta yleisesti ottaen sitä on pidetty vähintään käyttökelpoisena. Ongelmien keskeisiksi syiksi on nostettu suunnittelu, johto ja koulutus.