Yhdysvaltojen edustajat kirjoittivat valtaosan 28-kohtaisesta suunnitelmasta ennen kuin Venäjän ja Ukrainan edustajia konsultoitiin, lähde kertoo WSJ:lle.

Yhdysvaltojen erityislähettilään Steve Witkoff ja Jared Kushner alkoivat laatia Ukrainalle esittelemäänsä 28-kohtaista rauhansuunnitelmaa paluulennolla Lähi-idästä marraskuussa, jossa he olivat juhlineet 20-kohtaisen Gazan rauhansuunnitelman hyväksymistä.

Suunnitelmasta haluttiin sellainen, että sillä voitaisiin saada Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuki ilman, että Ukrainaa hylätään.

Asiasta kertovat yhdysvaltalaisviranomaiset ja muut asiasta tietävät henkilöt yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille (WSJ).

Käsky rauhansuunnitelman laatimiselle tuli suoraan presidentti Donald Trumpilta lokakuussa.

Witkoff ja Kushner kirjoittivat valtaosan 28-kohtaisen suunnitelman kohdista ennen kuin Venäjän ja Ukrainan edustajia konsultoitiin, WSJ kirjoittaa lähteensä sanovan.

Brittilehti Financial Timesin mukaan 28-kohtainen rauhansuunnitelma on Ukrainan ja Yhdysvaltojen Sveitsin Genevessä käymien neuvotteluiden jälkeen , eikä se Ukrainan varaulkoministeri mukaan "juurikaan muistuta" alkuperäistä versiota.