Suomi on ehdottanut Ukrainaan tulitaukoa, joka alkaisi torstaihin mennessä.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen kertoo Suomen ehdottaneen jonkinasteista tulitaukoa Ukrainaan.

– Mitään kunnollisia rauhanneuvotteluita ei pysty käymään, jos ei ole tulitaukoa, Valtonen sanoo MTV Uutisille.

Valtosen mukaan molempien osapuolten olisi rauhanneuvotteluiden alettua parasta sitoutua tulitaukoon.

– Ukrainahan on ollut maaliskuusta asti valmis sitoutumaan täyteen tulitaukoon. Venäjältähän tällaista vastaantuloa ei kuultu, ja nyt meidän ehdotuksemme olisi, että tähän tilanteeseen, jossa rauhanneuvotteluita käydään, aloitettaisiin tulitauolla koskien vähintäänkin energiainfrastruktuuria.

Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet viime viikon aikana niin sanotun pohjapaperin osalta. Keskustelu käynnistyi niin Venäjä-myönteisen rauhanehdotuksen tultua julki, minkä jälkeen omat näkökulmansa siitä ovat esiin tuoneet Eurooppa ja Ukraina.

Suomen tuoreen ehdotuksen mukaan työrauhaa neuvotteluihin tuova tulitauko astuisi voimaan viimeistään torstaina.

Valtonen ei suoraan halua ottaa kantaa ehdotuksen läpimenomahdollisuuksiin, mutta kertoo olevansa toiveikas.