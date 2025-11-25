Lisäksi useiden kerrotaan haavoittuneen.
Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut Venäjän yöllisessä hyökkäyksessä maan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat ukrainalaisviranomaiset.
Uutistoimisto AFP:n toimittajat kuulivat Kiovassa voimakkaita räjähdyksiä ja näkivät ihmisten juoksevan suojaan ilmahälytysten soidessa.
Ukrainan energiaministeriö kertoi aiemmin tiistain vastaisena yönä, että maan energiainfrastruktuuriin kohdistuu mittava Venäjän hyökkäys.
Venäjällä Rostovin alueen kuvernööri puolestaan sanoo, että Ukrainan ilmaiskuissa on kuollut kolme ihmistä.