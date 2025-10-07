Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä hänen kuuluisi saada Nobelin rauhanpalkinto.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan perjantaina, ja spekulaatiot voittajasta käyvät kiivaina.

Saajaksi on ehdotettu tänä vuonna 338 henkilöä tai yhteisöä, mikä on 52 enemmän kuin viime vuonna.

Vedonlyöntisivustojen ykkösnimien joukossa rauhanpalkinnon voittajaksi Trump kyllä komeilee yhdessä venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin lesken Julija Navalnajan sekä Valko-Venäjän oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan kanssa.

Järjestöistä puolestaan vedonlyöntisivustoilla kärjessä ovat Sudanin sisällissodassa avustustyötä tekevä ERR-verkosto sekä lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists.

Trump: "Palkinnon saa joku, joka ei ole tehnyt hittoakaan"

Trump itse totesi viime tiistaina Virginiassa