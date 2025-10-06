Trump seurasi lentotukialuksen kannella Yhdysvaltain laivaston esityksiä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistui Yhdysvaltain laivaston 250-vuotisjuhlaan sunnuntaina Norfolkissa, Virginiassa.
Trump seurasi vaimonsa Melania Trumpin kanssa lentotukialus USS George H.W. Bushin kannella ohjusammuntoja, erikoisjoukkojen laskeutumista helikopterista sekä hävittäjien nousuja ja laskuja alukselle.
Yksi hävittäjistä teki myös ohilennon, joka muistutti Tom Cruisen tähdittämää Top Gun -elokuvaa vuodelta 1986.
Elokuvassa hävittäjälentäjää näyttelevä Cruise lentää F-15-hävittäjällä lennonjohtotornin ohi niin läheltä ja vauhdilla, että tornissa olevalta henkilöltä kaatuu kahvit rinnuksille.
Tosin jutun alussa olevan videon perusteella Trump ei juurikaan ehdi reagoimaan vauhdilla ohi lentäneeseen hävittäjään.
Katso jutun alusta, miltä juhlallisuudet näyttivät lentotukialuksen kannelta.