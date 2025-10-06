Lääketieteen Nobel-palkinto on myönnetty tänä vuonna jaetusti kolmelle tutkijalle.

Palkinnon saivat yhdysvaltalaistutkijat Mary E. Brunkow ja Fred Ramsdell sekä japanilaistutkija Shimon Sakaguchi immuunijärjestelmään ja autoimmuunisairauksiin liittyvästä työstään.

Kehon voimakasta immuunijärjestelmää täytyy säännellä, jotta se ei käy omien elimiemme kimppuun, ja Brunkow, Ramsdell ja Sakaguchi saavat palkinnon uraauurtaviksi luonnehdituista löydöistä koskien perifeeristä immuunitoleranssia, joka estää immuunijärjestelmää vaurioittamasta kehoa, tiedotteessa kerrotaan.

– Heidän löydöksensä ovat olleet ratkaisevan tärkeitä ymmärryksellemme siitä, miten immuunijärjestelmä toimii ja miksi emme kaikki kehitä vakavia autoimmuunisairauksia, sanoo Nobel-lautakunnan puheenjohtaja Olle Kämpe tiedotteessa.

Karoliininen instituutti kertoi palkittavien nimet Tukholmassa puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa.

Julkistus käynnistää Nobel-viikon, joka jatkuu huomenna fysiikan ja keskiviikkona kemian palkinnoilla ja torstaina kirjallisuuspalkinnolla. Rauhanpalkinto julkistetaan Oslossa perjantaina.