Valkoinen talo on kommentoinut Nobel-komitean päätöstä palkita venezuelalainen oppositiojohtaja rauhanpalkinnolla Donald Trumpin sijaan.

Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin tänä vuonna venezuelalaiselle oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle. Nobel-komitea ilmoitti valinnasta puoliltapäivin Suomen aikaa Oslossa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varjo kummitteli etukäteen rauhanpalkinnon yllä. Trump on useaan otteeseen ilmaissut haluavansa Nobelin rauhanvälitysansioillaan.

"Politiikka tuli rauhan tielle"

Valkoisen talon viestintäpäällikön Steven Cheungin mukaan Nobel-komitea todisti valinnallaan asettavansa politiikan rauhan edelle. Cheung kommentoi valintaa tuoreeltaan viestipalvelu X:ssa.

Hän sanoi Trumpin jatkavan rauhantyötä ja sotien lopettamista.

Uutistoimisto NTB kysyi Norjan pääministeriltä Jonas Gahr Störelta ennen palkinnon julkistamista voisiko Trumpin palkinnotta jääminen aiheuttaa seurauksia Norjalle.

– Ei, sitä ei voi pitää lähtökohtana, pääministeri sanoi.

Störe painotti, ettei Norjan hallitus tee päätöstä rauhanpalkinnon saajasta, vaan sen tekee Nobel-komitea.

Päätös tehtiin ennen Gazan rauhaa

Komitea piti viimeisen kokouksensa rauhanpalkinnosta maanantaina eli ennen Trumpin kätilöimää Israelin ja äärijärjestö Hamasin sopua aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta.

Komitea ei koskaan paljasta varsinaista päätöshetkeä, mutta sen arvioidaan tapahtuvan useita päiviä tai jopa viikkoja ennen julkistusta.

STT:n torstaina haastattelema Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart piti ennenaikaisena sitä, jos Trump olisi nyt saanut rauhanpalkinnon.

Stewartin mukaan vuoden päästä Trump on kuitenkin palkintonsa ansainnut, jos hänen tuellaan Palestiina on silloin itsenäinen ja Israelin miehitys päättynyt.