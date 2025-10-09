Nobelin rauhanpalkinto kimaltelisi kauniisti Valkoisen talon Oval Officen takanreunuksella, jonne Donald Trump palkinnon varmasti sijoittaisi. Mutta voiko Yhdysvaltain presidentti todella voittaa palkinnon?

Eri valtioiden kansanedustuslaitosten edustajat sekä humanististen tieteiden professorit ovat ehdottaneet Nobel-komitealle kaikkiaan 338 ehdokasta perjantaina jaettavan Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Trump on yksi heistä, mutta olisi valtaisa yllätys, että palkinto hänelle myönnettäisiin.

– Uskon että rauhanpalkinnon antaminen Trumpille, toisi paljon huomiota itse palkinnolle ja myös Norjalle. Riskinä olisi kuitenkin pidemmän päälle Nobel-komitean maineen tahriintuminen ja ehkä myös Norjan maineen tahriintuminen, kommentoi Norjan rauhantutkimusinstituutin johtaja Nina Graeger.

Vaikka Trump on itse väittänyt saaneensa aikaan jo ainakin seitsemän rauhaa eri maiden välillä toisella presidenttikaudellaan, Graeger muistuttaa Trumpin muista ulkopoliittisista saavutuksista.

– Trump on vetänyt Yhdysvallat pois kansainvälisestä yhteistyöstä, Pariisin ilmastosopimuksesta ja Maailman terveysjärjestöistä sekä aloittanut kauppasodan vanhojen ystävien ja liittolaisten kanssa.

Mielenkiintoista perjantaina onkin seurata, miten Trump rauhannobelin julkistamiseen reagoi.