Uusia käänteitä Nobel-voittajan palkinnonhakumatkalta.
Nobelin rauhanpalkinnon voittanut venezuelalainen oppositiojohtaja Corina Machado mursi selkänikamansa matkallaan Venezuelasta Norjaan vastaanottamaan palkintoa.
Norjalaisen Aftenposten-lehden mukaan tapaturma sattui kalastusveneellä tehdyllä vaarallisella merimatkalla. Lehden mukaan Machado kävi tutkimuksissa Oslon yliopistollisessa sairaalassa. Machadon tiedottaja vahvisti nikamamurtuman, mutta ei antanut asiasta lisätietoja.
Yhdysvaltalaisen Wall Street Journal -lehden mukaan Machado matkusti kalastusveneellä Venezuelasta Hollantiin kuuluvalle Curacaon saarelle, josta yksityiskone lennätti hänet Osloon. Kovassa merenkäynnissä tehty merimatka kesti lähes 12 tuntia. Vene eksyi kurssistaan, koska sen gps-laite putosi mereen eikä sen varajärjestelmä toiminut.
Machado myöhästyi lopulta täpärästi Nobel-seremoniasta.