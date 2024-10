Kenelle Nobelin rauhanpalkinto? Veikkailu käy kuumana ja mahdollisia nimiä useita

Palkinnon jakamatta jättäminen on kylläkin mahdollista. Näin tehtiin esimerkiksi maailmansotien vuosina ja toistaiseksi viimeisen kerran vuonna 1972 Vietnamin sodan aikaan.

Mitä hyötyä voittajalle on Nobelin rauhanpalkinnosta, kysyttiin Viiden jälkeen -ohjelmassa vuonna 2023.

Nobel-komitea kertoo saaneensa tämän vuoden palkinnon saajaksi kaikkiaan 286 ehdotusta, joista vajaat 200 on henkilöitä ja loput järjestöjä. Ehdotusten kokonaismäärä on selvästi alhaisempi kuin viime vuonna (351).

Komitea on karsinut kaikista ehdotuksista suppeamman suosikkilistan, jolla olevista komitean neuvonantajat ja muut asiantuntijat ovat kertoneet näkemyksensä. Palkinnon saaja julkistetaan Oslossa puoliltapäivin ensi perjantaina.

Oman ennakkoarvionsa on julkistanut perinteisesti myös oslolaisen rauhantutkimusinstituutin PRIOn johtaja Henrik Urdal. Poikkeuksellisen vilkkaan vaalivuoden kunniaksi hän on asettanut ykkössijalle Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston Odihrin. Se on muun muassa lähettänyt kansainvälisiä vaalitarkkailijoita seuraamaan äänestyksiä eri maissa.