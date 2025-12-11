Nobelilla palkittu oppositiojohtaja näyttäytyi ensi kertaa liki vuoteen Oslossa
Nobelin rauhanpalkinnon saanut Maria Corina Machado Oslon Grand Hotelin parvekkeella 11. joulukuuta 2025.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 11.12.2025 06:44
MTV UUTISET – STT
Pitkään piileskellyt oppositiojohtaja näyttäytyi Nobel-juhlallisuuksia viettävässä Oslossa.
Nobelin rauhanpalkinnolla tänä vuonna palkittu venezuelalainen oppositiojohtaja Maria Corina Machado on näyttäytynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa lähes vuoteen.
Machado (vasemmalla) hyppäsi yleisöaidan yli tervehtiäkseen Oslon Grand Hotelin edustalle kerääntyneitä kannattajiaan varhain aamulla 11. joulukuuta 2012.AFP / Lehtikuva
Machado tervehti ihmisiä torstaina alkuyöstä Norjan pääkaupungissa Oslossa, jonne hän oli saapunut paikallista aikaa keskiyön aikoihin. Paikalle saapuneet ihmiset lauloivat espanjaksi ja huusivat 58-vuotiaan Machadon nimeä.
Venezuelalaispoliitikko tapasi Oslossa myös perhettään, jota ei ollut nähnyt puoleentoista vuoteen.
Machado sai lahjan kannattajaltaan.AFP / Lehtikuva
Yleisö syleili Machadoa.AFP / Lehtikuva
Machadon tytär otti palkinnon vastaan keskiviikkona Oslossa järjestetyssä seremoniassa, johon oppositiojohtaja ei itse voinut osallistua. Norjan hallituksen mukaan Machadon on kuitenkin määrä osallistua tänään lehdistötilaisuuteen aamupäivällä Suomen aikaa.
1:22Machadon tytär, Ana Corina Sosa Machado, otti palkinnon vastaan äitinsä puolesta.
Edellisen kerran piilossa elävä Machado esiintyi julkisesti Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa tammikuussa.
Piilossa elävä Machado palkittiin Nobel-komitean mukaan väsymättömästä työstään demokratian edistämiseksi Venezuelassa.
Machadoa vastaan on nostettu Venezuelassa useita oikeusjuttuja, joten hänen palatessaan kotimaahansa viranomaiset voisivat pidättää hänet tai estää pääsyn maahan. Venezuelan viranomaiset olivat varoittaneet, että Machadoa tullaan pitämään karkurina, jos hän poistuu kotimaastaan.
Presidentti Nicolas Maduro on johtanut Venezuelaa itsevaltaisesti vuodesta 2013. Epäonnistuneen hallinnon ja ulkomaisten pakotteiden vuoksi maan talous, joka aikoinaan oli Etelä-Amerikan vahvimpia, on kuralla.
1:38Katso myös: Machadolle ilmoitettiin palkinnosta keskellä yötä – näin tunteikas puhelu oli.
Maduron Venezuelan yhdistynyt sosialistipuolue sai tänä vuonna selvän voiton maan parlamentti- ja aluevaaleissa. Machado oli kehottanut ihmisiä olemaan äänestämättä "farssivaaleissa".
Rauhannobelisti itse on kertonut omistavansa rauhanpalkinnon paitsi Venezuelan kansalle, myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Machadon mukaan venezuelalaiset luottavat enemmän kuin koskaan Yhdysvaltojen ja Trumpin tukeen saavuttaakseen demokratian ja vapautuakseen Maduron autoritaarisesta hallinnosta.
Nobel-komitean päätöstä myöntää Nobel Machadolle on arvosteltu muun muassa oppositiojohtajan Israel-kytköksien vuoksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun kovasanainen arvostelija Kolumbian presidentti Gustavo Petro on kyseenalaistanut Machadon palkitsemisen, koska tämä on jo aiemmin yrittänyt saada Netanjahulta tukea kampanjalleen Maduron syrjäyttämiseksi.
