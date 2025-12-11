Machado (vasemmalla) hyppäsi yleisöaidan yli tervehtiäkseen Oslon Grand Hotelin edustalle kerääntyneitä kannattajiaan varhain aamulla 11. joulukuuta 2012. AFP / Lehtikuva

Machado tervehti ihmisiä torstaina alkuyöstä Norjan pääkaupungissa Oslossa, jonne hän oli saapunut paikallista aikaa keskiyön aikoihin. Paikalle saapuneet ihmiset lauloivat espanjaksi ja huusivat 58-vuotiaan Machadon nimeä.

Kotimaassa useita oikeusjuttuja

Machadoa vastaan on nostettu Venezuelassa useita oikeusjuttuja, joten hänen palatessaan kotimaahansa viranomaiset voisivat pidättää hänet tai estää pääsyn maahan. Venezuelan viranomaiset olivat varoittaneet, että Machadoa tullaan pitämään karkurina, jos hän poistuu kotimaastaan.

Rauhannobelisti itse on kertonut omistavansa rauhanpalkinnon paitsi Venezuelan kansalle, myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Machadon mukaan venezuelalaiset luottavat enemmän kuin koskaan Yhdysvaltojen ja Trumpin tukeen saavuttaakseen demokratian ja vapautuakseen Maduron autoritaarisesta hallinnosta.