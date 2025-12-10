Juuri nyt Avaa

Norjan Nobel-instituutin johtaja Kristian Berg Harpviken kertoi NRK:lle, ettei Machado ole Norjassa vaan hänen tyttärensä edustaa tilaisuudessa äitiään ja hakee palkinnon.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi keskiviikkoaamuna varmistuneen, että Machado ei itse saavu paikan päälle Osloon vastaanottamaan palkintoaan.

Nobelin rauhanpalkinto jaetaan Oslossa järjestettävässä seremoniassa. Tukholmassa puolestaan jaetaan fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen Nobel-palkinnot.

Nobel-palkintoseremoniat järjestetään tänään keskiviikkona Norjan Oslossa ja Ruotsin Tukholmassa.

Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado ei turvallisuussyistä hae itse palkintoaan, vaan tytär edustaa häntä.

Hän lisäsi, ettei tiedä missä Machado itse on – ja siihen on syynsä, sillä Venezuelan hallinto voi käyttää mitä tahansa keinoja hänen vaientamisekseen, Harpviken sanoi.