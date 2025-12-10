Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado ei turvallisuussyistä hae itse palkintoaan, vaan tytär edustaa häntä.
Nobel-palkintoseremoniat järjestetään tänään keskiviikkona Norjan Oslossa ja Ruotsin Tukholmassa.
Nobelin rauhanpalkinto jaetaan Oslossa järjestettävässä seremoniassa. Tukholmassa puolestaan jaetaan fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen Nobel-palkinnot.
Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna venezuelalaiselle oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle. Hänen uskotaan elävän maanpaossa, mutta hänen olinpaikkansa on salattu.
Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi keskiviikkoaamuna varmistuneen, että Machado ei itse saavu paikan päälle Osloon vastaanottamaan palkintoaan.
Norjan Nobel-instituutin johtaja Kristian Berg Harpviken kertoi NRK:lle, ettei Machado ole Norjassa vaan hänen tyttärensä edustaa tilaisuudessa äitiään ja hakee palkinnon.