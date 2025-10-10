Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan palkinto kuuluisi hänelle.

Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Palkittavan tai palkittavien nimet kerrotaan puoliltapäivin Suomen aikaa. Päätöksen tekee viisihenkinen Nobel-komitea.

Eräs vahvana pidetty ehdokas rauhanpalkinnon saajaksi on Sudanin sisällissodan keskellä toimiva ERR-verkosto. ERR:n kautta on muun muassa perustettu yhteisökeittiöitä, tuettu evakuointeja, tarjottu lääketieteellistä hoitoa ja korjattu infrastruktuuria.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole salaillut käsitystään, jonka mukaan palkinto kuuluisi rauhanvälitysansioiden vuoksi hänelle.

Norjan Nobel-komitea piti viimeisen kokouksensa tämänvuotisesta rauhanpalkinnosta maanantaina eli ennen Israelin ja äärijärjestö Hamasin sopua aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta.

Komitea ei koskaan paljasta varsinaista päätöshetkeä, mutta sen arvioidaan tapahtuvan useita päiviä tai jopa viikkoja ennen julkistusta.

STT:n torstaina haastattelema Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart piti ennenaikaisena sitä, jos Trump saisi perjantaina myönnettävän Nobelin.

Stewartin mukaan vuoden päästä Trump olisi palkintonsa ansainnut, jos hänen tuellaan Palestiina olisi silloin itsenäinen ja Israelin miehitys päättynyt.