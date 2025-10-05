Palkinnon saajaksi on veikattu muun muassa venäläistä oppositiohahmoa Julija Navalnajaa sekä Sudanin sisällissodan keskellä toimivaa ERR-verkostoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt selväksi, että hän haluaa Nobelin rauhanpalkinnon. Tämän vuoden palkinnon saaja tai saajat julkistetaan ensi perjantaina. Asiantuntijat eivät pidä Trumpin valintaa todennäköisenä.

Trump on itse asiassa monella tapaa vastakohta ihanteille, joita Nobelin rauhanpalkinnon tulisi edustaa, arvioi AFP:lle rauhanpalkinnosta kirjoittanut historioitsija Oivind Stenersen.

Hänen mukaansa rauhanpalkinto puolustaa monenkeskistä yhteistyötä – periaatetta, jonka Trumpin katsotaan politiikassaan laajalti hylänneen.

Trumpin valintaa rauhanpalkinnon saajaksi Stenersen pitää mahdottomana ajatuksena.

Nobel-komitea kertoo saaneensa tämän vuoden palkinnon saajaksi kaikkiaan 338 ehdotusta. Ehdotusten kokonaismäärä on selvästi korkeampi kuin viime vuonna, jolloin se oli 286.

Trumpia esitetty useaan otteeseen

Trump totesi kuluneella viikolla Virginiassa, että rauhanpalkinnon antaminen jollekulle muulle kuin hänelle olisi loukkaus Yhdysvalloille.

Yhdysvaltalaisupseereille pitämässään puheessa hän lisäksi uumoili, että palkinto annetaan "jollekin tyypille, joka ei ole tehnyt yhtään mitään".

Trumpia on kyllä esitetty useaan otteeseen rauhanpalkinnon saajaksi. Aloittaessaan toisen presidenttikautensa Trump lupasi, että hänet muistetaan rauhantekijänä. Hän on vakuutellut lopettavansa sekä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa sekä Gazan sodan.

Armenia ja Azerbaidzhan ehdottivat tänä syksynä Trumpille Nobelia allekirjoitettuaan välilleen rauhanjulistuksen Valkoisessa talossa. Myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu esitti Trumpia rauhanpalkinnon saajaksi tämän hallinnon välitettyä kesällä aselevon Israelin ja Iranin välille.

Trump katsoo myös lopettaneensa sodan Serbian ja Kosovon sekä Intian ja Pakistanin välillä. Lisäksi hän on sanonut estäneensä sodan Egyptin ja Etiopian välillä sekä kätilöineensä Lähi-itään Abraham-sopimukset Israelin ja useiden arabimaiden välille.

Trumpin osuudesta näihin meriitteihin on myös eriäviä näkemyksiä.

Arvostusta kulissien taakse

Vedonlyöntikertoimien mukaan todennäköinen rauhanpalkinnon saaja tänä vuonna on Sudanin sisällissodan keskellä toimiva ERR (Emergency Response Rooms) -verkosto.

Vedonlyöntisivustojen ykkösnimien joukossa on myös presidentti Trump sekä venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin leski Julija Navalnaja. Navalnaja on jatkanut miehensä työtä tämän kuoleman jälkeen ja noussut Venäjän opposition johtohahmoihin.

Oman ennakkoarvionsa on julkistanut oslolaisen rauhantutkimusinstituutin Prion johtaja Nina Graeger. Hänen listallaan ykkössijalla on lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ). Valintaa hän perustelee ennen kaikkea Gazassa tänä vuonna kuolleiden toimittajien määrällä.

Toiseksi todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi Graeger nimeää yhden vedonlyöjienkin suosikeista, Sudanin ERR-verkoston.

ERR:n kautta on perustettu yhteisökeittiöitä, tuettu evakuointeja, tarjottu lääketieteellistä hoitoa, korjattu infrastruktuuria ja tarjottu muitakin palveluja yhteisöille, Graeger listaa.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin johtaja Karim Haggag sanoo AFP:lle, että palkinnon valinnassa tulisi tuoda esiin paikallisten välittäjien ja rauhanrakentajien kentällä tekemää työtä.

Hänen mukaansa palkinto tulisi myöntää hiljaisesti kulissien takana työskenteleville toimijoille, kuten juuri ERR-verkostolle.

Kaikkiaan 338 ehdotusta

Nobel-komitea pitää ehdokaslistat salaisina 50 vuotta, mutta ehdotusten tekemiseen oikeutetut voivat kertoa omasta ehdokkaastaan julkisuuteen. Kymmenien tuhansien ihmisten on mahdollista ehdottaa rauhanpalkinnon saajaa.

Ennen rauhanpalkintoa julkistetaan lääketieteen, fysiikan, kemian ja kirjallisuuden Nobel-palkintojen saajat. Nobel-viikko huipentuu rauhanpalkinnon saajan tai saajien julkistamiseen.

Seuraavana maanantaina jaetaan vielä taloustieteen palkinto, joka ei ollut mukana Alfred Nobelin testamentissa. Ruotsin keskuspankki perusti palkinnon 1960-luvun lopulla "Alfred Nobelin muistoksi". Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja.

Nobel-palkinnot luovutetaan saajilleen Oslossa ja Tukholmassa 10. joulukuuta eli Alfred Nobelin kuolinpäivänä.

Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon sai Hiroshiman ja Nagasakin atomipommeista selviytyneiden Nihon Hidankyo -järjestö työstään ydinaseita vastaan.