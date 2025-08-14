DN: Trump soitti Norjaan ja mainitsi Nobelin rauhanpalkinnon – ex-Nato-pomo vaikenee yksityiskohdista

Trump mainitsi puhelun aikana Nobel-palkinnon.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti heinäkuussa Norjan valtiovarainministerille jutellakseen kauppatulleista. Samalla hän esitti poikkeuksellisen röyhkeän pyynnön.
Naton entinen pääsihteeri ja Norjan nykyinen valtiovarainministeri, Jens Stoltenberg, oli kävelylenkillä Oslossa, kun huomasi Trumpin soittavan hänelle.
Yhdysvaltain presidentti soitti neuvotellakseen kauppatulleista, mutta se ei suinkaan ollut ainoa asia hänen mielessään.
Norjalaisen talouslehden, Dagens Naeringslivin mukaan Trump nimittäin kertoi Stoltenbergille haluavansa Nobelin rauhanpalkinnon. Norjan Nobel-komitea tunnetusti päättää arvostetun palkinnon saajat.
Kun Stoltenbergiltä tiedusteltiin, ottiko Trump Nobel-palkinnon esille puhelussa, hän totesi, että ei aio mennä tarkemmin keskustelun sisältöön.