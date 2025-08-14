DN: Trump soitti Norjaan ja mainitsi Nobelin rauhanpalkinnon – ex-Nato-pomo vaikenee yksityiskohdista

trosl
Trump ja Stoltenberg Lontoossa vuonna 2019.
Julkaistu 14.08.2025 15:57

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Trump mainitsi puhelun aikana Nobel-palkinnon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti heinäkuussa Norjan valtiovarainministerille jutellakseen kauppatulleista. Samalla hän esitti poikkeuksellisen röyhkeän pyynnön.

Naton entinen pääsihteeri ja Norjan nykyinen valtiovarainministeri, Jens Stoltenberg, oli kävelylenkillä Oslossa, kun huomasi Trumpin soittavan hänelle.

Yhdysvaltain presidentti soitti neuvotellakseen kauppatulleista, mutta se ei suinkaan ollut ainoa asia hänen mielessään.

Norjalaisen talouslehden, Dagens Naeringslivin mukaan Trump nimittäin kertoi Stoltenbergille haluavansa Nobelin rauhanpalkinnon. Norjan Nobel-komitea tunnetusti päättää arvostetun palkinnon saajat.

Kun Stoltenbergiltä tiedusteltiin, ottiko Trump Nobel-palkinnon esille puhelussa, hän totesi, että ei aio mennä tarkemmin keskustelun sisältöön. 

Lue myös: Putinia ja Trumpia isännöivät alaskalaiset eivät unohda historiaa: "Meidät annetaan Venäjälle"

Suomalaisasiantuntija Trumpin ja Putinin tapaamisesta: Ilmassa on varovaista optimismia
 

Lisää aiheesta:

Tanskan pääministeri haluaa keskustella Trumpin kanssaKatso: Jens Stoltenbergin yllättävä letkautus Stubbin urasta sai salin repeämäänSunday Times nimeää Sauli Niinistön yhdeksi kokeneimmista Putin-neuvottelijoista – tätä ominaisuutta Niinistö korostaa Venäjän kanssa toimiessa Ruotsalaiskansanedustaja sai puhelun Trumpilta – yhteydenotto tuli pystymetsästä: "Luulin joutuneeni käytännön pilan uhriksi"Norjan pääministeri: Venäjä yrittää tehdä vaikutuksen aseillaan pohjoisessa USA pyysi, Japanin pääministeri suostui ja esitti Trumpia rauhan Nobelin saajaksi – lähetti "kauniin kopion" ylistyskirjeestä Trumpille
Donald TrumpNobelNorjaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Donald Trump