Kruununprinsessa Victorian graafinen iltapuku käänsi katseita.
Ruotsin kruununprinsessa Victoria osallistui 10. joulukuuta Tukholmassa järjestettyyn Nobel-tilaisuuteen muun kuninkaallisen perheen kanssa.
Prinsessa häikäisi olkaimettomalla, vaalealla iltapuvullaan. Puku on sama, jota hänen äitinsä kuningatar Silvia käytti Nobel-illallisella vuonna 1994. Kauniisti leikatun puvun on suunnitellut ranskalainen Jacques Zehnder, joka on suunnitellut kuningattarelle useita iltapukuja 1990-luvun loppupuolella.
Voguen mukaan puvun siluettiin on saanut vaikutteita muotitalo Balenciagalta. Puku on valmistettu tiiviisti neulotusta zibeline-kankaasta, jota ei valmisetea enää nykypäivänä.