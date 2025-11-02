Poliisi tutkii Belgiassa armeijan lentotukikohdan läheisyydessä tehtyjä droonihavaintoja.
Asiasta kertoi sunnuntaina Belgian puolustusministeri Theo Francken.
Belgiassa tehtiin lauantaina havaintoja drooneista lentämässä armeijan Kleine Brogelin lentotutkikohdan yläpuolella Koillis-Belgiassa. Droonin perään lähti helikopteri ja poliisiajoneuvoja, mutta ne epäonnistuimat saamaan sen kiinni.
Myöskään droonien torjuntaan käytetty häirintälaite ei onnistunut pysäyttämään sitä.
Franckenin mukaan kyseessä ei ollut mikään ylilento, vaan drooni oli selkeästi valinnut tukikohdan kohteekseen.
Droonihavainnot eivät ole maan ensimmäiset, sillä vastaavia havaintoja on tehty aiemmin muidenkin sotilastukikohtien läheisyydessä. Droonien lennättäminen sotilastukikohtien yllä on Belgiassa laitonta.
Nato-maissa droonit ovat olleet iso puheenaihe, sillä syksyn aikana niitä on havaittu lentokentillä eri puolilla Eurooppaa. Droonien on spekuloitu olevan osa Venäjän suorittamaa häirintää.