Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe sanoo, etteivät Kööpenhaminan ja Oslon lentokenttien droonihavainnot näytä liittyvän toisiinsa.
Störe kommentoi asiaa Norjan TV2:lle tänään.
Störe sanoo olleensa droonihavainnoista yhteydessä tanskalaisiin kollegoihinsa. Hänen mukaansa tapauksilla ei näytä olevan minkäänlaista yhteyttä. Störe sanoo, ettei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että tapaukset liittyisivät toisiinsa.
Oslon ja Kööpenhaminan lentokentät jouduttiin sulkemaan useaksi tunniksi maanantai-iltana droonihavaintojen vuoksi.
1:37Kööpenhaminan lentokentän yllä lentelevät droonit tallentuivat videolle