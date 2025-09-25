Tanskassa poliisi epäilee, että Aalborgin lentokentän ilmatilan häiritseminen viime yönä ja eilisiltana drooneilla on yhteydessä maanantaina tapahtuneeseen Kööpenhaminan lentokentän häiritsemiseen.

Poliisilla tai sotilastiedustelulla ei edelleenkään ole käsitystä siitä, mikä taho tai kuka on droonien takana.

Tanskan ulkoministerin Lars Lökke Rasmussenin mukaan drooneilla yritetään pelotella tanskalaisia, mutta tähän ei pidä alistua.

Tanskan Aalborgin lentokentän ilmatila oli eilisillan ja yön aikana väliaikaisesti suljettu droonihavaintojen vuoksi. Myös useilla muilla lentokentillä tehtiin droonihavaintoja.