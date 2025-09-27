Tanskassa on tällä viikolla tehty sadoittain droonihavaintoja, joissa on puolustusministerin mukaan kyse hybridihyökkäyksestä.

Tanskassa on tehty uusi havainto laittomasta drooninlennätyksestä, kertovat uutistoimisto Ritzau ja uutiskanava TV2. Viranomaiset havaitsivat drooninlennätystä Karupin lentotukikohdan yllä eilen illalla mutta kertoivat asiasta julkisuuteen vasta tänään lauantaina.

Tanskan poliisin mukaan droonia tai drooneja lennätettiin lentotukikohdan ilmatilassa ja sen ulkopuolella noin kello 20.15 alkaen paikallista aikaa perjantaina. Droonien määrästä ei ole täyttä varmuutta, mutta niitä arvellaan olleen yksi tai enintään kaksi. Poliisi kertoo tutkivansa asiaa yhdessä maan puolustusvoimien kanssa.

Uutistoimisto AFP:lle kerrottiin, että droonihavainnot lentotukikohdan alueella ja sen lähellä kestivät joitakin tunteja.

Tanskan puolustusvoimat kertoi TV2:lle havainneensa drooneja useissa kohteissa illan aikana mutta ei kommentoinut tarkemmin asiaa.

Lentokenttiä suljettu useaan otteeseen

Karupin lentotukikohta on Tanskan ilmavoimien päätukikohta.

Tanskassa on aiemmin tällä viikolla tehty sadoittain droonihavaintoja, ja Aalborgin lentokentän ilmatila ehti perjantain vastaisena yönä olla vajaan tunnin suljettuna mahdollisen droonihavainnon vuoksi.

Aalborgin lentokentän ilmatila oli suljettuna myös keskiviikkoillan ja torstain vastaisen yön aikana droonihavaintojen vuoksi. Havaintoja tehtiin myös kolmella muulla lentokentällä, ja Billundin lentokentän ilmatila niin ikään suljettiin hetkellisesti torstaiaamuna.

Tanskan poliisi ja sotilastiedustelu sanoivat torstai-iltana tiedostustilaisuudessa, ettei niillä ole käsitystä siitä, mikä taho oli Tanskan lentokenttien droonihäirinnän takana. Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen sanoi aikaisemmin torstaina, että droonihavainnoissa on kyse hybridihyökkäyksestä.