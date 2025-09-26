Poliisille ilmoitetaan kuukausittain kymmenistä droonihavainnoista, mutta valtaosa havainnoista selittyy drooniharrastuksella tai lentoliikenteellä.

Poliisin tiedossa ei toistaiseksi ole yhtään varmennettua tapausta, jossa valtiolliseen toimijaan kytkeytyvä taho olisi lennättänyt droonia Suomessa. Poliisi täsmentää, että mahdollisuutta ei ole kaikissa tapauksissa voitu sulkea pois.

Poliisille ilmoitetaan kuukausittain kymmenistä droonihavainnoista, mutta valtaosa havainnoista selittyy drooniharrastuksella tai lentoliikenteellä. Yleensä poliisille ilmoitetut havainnot liittyvät droonien lennättämiseen kriittisen infrastruktuurin lähistöllä tai sellaisella alueella, jossa ilmailua on kielletty tai rajoitettu.

Euroopan lentoliikennettä häiritseviä drooneja on havaittu tällä viikolla niin Tanskassa kuin Norjassa. Lisäksi Venäjä loukkasi Puolan ilmatilaa drooneilla muutama viikko sitten.

Myös Suomessa poliisin tietoon on tullut viime päivinä useita mahdollisia droonihavaintoja.

Poliisi selvittää sille ilmoitetut poikkeukselliset droonihavainnot eli tapaukset, joissa epäilty havainto liittyy lennättämiseen kielto- tai rajoitusalueella.

Poliisi kertoo tekevänsä miehittämättömän ilmailun vastatoimintaan liittyvässä varautumisessa laajaa yhteistyötä niin eri viranomaisten kanssa Suomessa kuin kansainvälisesti.

Lue myös: