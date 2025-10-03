Saksassa Münchenin lentokentällä lennot on keskeytetty droonihavaintojen vuoksi.
Asiasta kertoo poliisi uutistoimisto AFP:lle. Niin ikään Münchenin lentokenttä on kertonut useista alueella tehdyistä droonihavainnoista tiedotteessa.
Tiedotteen mukaan aluksi lentotoimitaa torstai-iltana vain rajoitettiin droonihavaintojen vuoksi, mutta myöhemmin lennot päätettiin keskeyttää täysin.
Lentotoiminnan keskeyttämisen vuoksi 17 lennon lähtö on estynyt, millä on ollut vaikutusta lähes 3 000 matkustajaan.
Lisäksi 15 saapuvaa lentoa on jouduttu tiedotteen mukaan ohjaamaan muille kentille.
– Münchenin lentoasema huolehti välittömästi terminaaleissa olevista matkustajista yhteistyössä lentoyhtiöiden kanssa, tiedotteessa kerrotaan.
Matkustajia varten kerrotaan asetetun retkisänkyjä, minkä lisäksi heille on tarjottu muun muassa juomia ja välipaloja.
Viime viikolla Tanskassa ja Norjassa suljettiin lentokenttien ilmatiloja droonihavaintojen vuoksi.
Drooneja havaittiin viime viikolla myös Saksassa, minkä lisäksi Ruotsissa tehtiin droonihavainto laivastotukikohdan lähellä.
Juttua on täydennetty lisätiedoilla 3.10. kello 6.02.