Droonien määrää tai havaintopaikkoja ei lausunnossa kommentoitu tarkemmin.
Tanskassa on jälleen tehty havaintoja drooneista sotilaskohteiden yllä, kertoo Tanskan puolustusvoimat sivuillaan. Havainnot tehtiin sunnuntain vastaisena yönä.
Puolustusvoimat kertoo käyttäneensä "useita kyvykkyyksiään" mutta ei kertonut tarkemmin siitä, ammuttiinko drooneja alas tai kenen epäillään lennättäneen laitteita sotilaskohteissa.
Itämeren valtioissa on viime päivinä tehty runsaasti havaintoja epäilyttävistä drooneista.
Tanskassa viranomaiset havaitsivat laitonta drooninlennätystä Karupin lentotukikohdan yllä perjantaina illalla, minkä lisäksi puolustusvoimat vahvisti droonihavaintoja myös lauantaina.
Näissä kohteissa havaittiin drooneja 25.syyskuuta.
Karupin lentotukikohta on Tanskan ilmavoimien päätukikohta. Havaintoja on Tanskassa tehty myös Skrydstrupin lentotukikohdassa ja Holstebrossa sijaitsevassa varuskunnassa.
Tanskassa on aiemmin tällä viikolla tehty sadoittain ilmoituksia mahdollisista droonihavainnoista, ja Aalborgin lentokentän ilmatila on ollut niiden vuoksi suljettuna useaan otteeseen.
Torstaina pitämässään videopuheessa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi, että Tanskaa vastaan käydään hybridisotaa.