Asiantuntijan mukaan droonin läsnäolo lentokentällä ei ole vahinko.

Kööpenhaminan Kastrupin lentokentällä tehtiin sunnuntain-illalla lennokkihavainto, joka johti kentän sulkemiseen tuntien ajaksi. Samaan aikaan myös Norjan pääkaupunki Oslon lentokentä suljettiin havaintojen vuoksi.

Tanskan viranomaiset ovat arvioineet, että Kastrupin kentällä olisi havaittu kahdesta kolmeen sinne kuulumatonta lennokkia. Tanskan poliisi kertoi, että taustalla täytyy olla "kyvykäs toimija".

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet lisätietoa siitä, kuka oli droonien takana tai minne ne loputla päätyivät.

Muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK sekä norjalaismedia VG ovat julkaisseet lentomatkustajan kuvaaman videon, jossa näkyy taivaalla väitetysti yksi lennokeista, joka aiheutti lentokentän sulun Kastrupissa.

"Tämä video kyllä muuttaa mielipidettä, se on varsin suuri"

Näytimme videomateriaalia lennokista droonintorjuntajärjestelmiä valmistavan Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppöselle, joka laittoi ensimmäisenä merkille, että drooni ei peittele läsnäoloaan.

– Ensimmäinen ajatus oli se, että siellä on joku harrastelijadrooni lentänyt liian lähelle kenttää. Mutta video kyllä muuttaa mielipidettä, se on varsin suuri.

– Drooni menee valot päällä, varsin suurella nopeudella, aika matalalla ja suoraan lentokentän päällä. Oleellista on, että tämä ei ole missään tapauksessa vahinko. Tämä on tarkoituksella häiritsemässä lentoliikennettä, Hyppönen arvioi.

Hyppösen mukaan teoriaa tukee se, ettei lentokentän kaltaiselle alueelle ole mahdollista edes lentää kaupallisilla droneilla.

– Kriittisissä kohteissa, kuten lentokentillä tai vaikkapa sotilastukikohdissa käytetään tällaista geofence-rakennetta, mikä tarkoittaa virtuaalista aitaa näiden ympärillä. Ne ovat no fly -alueita, joihin ei saa lentää.

– Jos ostaa kaupasta harrastelijadroonin ja yrittää lentää lentokentän lähellä, se ei joko suostu sinne menemään, tai se vähintään varoittaa siitä kuluttajaa. Laite rupeaa piipittämään ja ilmoittaa, että olet lähestymässä lentokieltoaluetta. Sekin todistaa, että mistään vahingosta tässä ei ole kysymys.

– Joku tämän tahallaan teki.

Katso videoanalyysi yläpuolelta kokonaisuudessaan.