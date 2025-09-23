Poliisin mukaan lentokentällä on jatkuva valvonta, mutta droonien estäminen kokonaan on vaikeaa.

Kööpenhaminan ja Oslon lentoasemien droonitapaukset ovat saaneet suomalaisviranomaiset arvioimaan kykyään toimia vastaavanlaisissa tilanteissa.

– Meillä on jatkuva valmius, mutta poliisi, Finavia ja Rajavartiolaitos ovat tänään arvioineet, täytyykö kyvykkyyksiä ja suorituskykyä terävöittää, kertoo komisario Miika Laine Itä-Uudenmaan poliisin valvonta- ja hälytystoiminnasta STT:lle.

Laineen mukaan viranomaiset suorittavat Helsinki-Vantaan lentokentällä jatkuvaa valvontaa.

– En voi kertoa yksityiskohtaisesti, mitä kyvykkyyksiä valvonnassa käytetään, hän sanoo.

Mahdollisissa häiriötilanteissa poliisi toimii lentokentällä yhdessä muiden viranomaisten, muun muassa Rajavartiolaitoksen ja lennonvarmistuksen, kanssa.

Lentäjät tekevät havaintoja

Droonien lennättäminen on kielletty lentokenttäalueella ilman lupaa, sillä se häiritsee lentoliikennettä ja voi aiheuttaa vakavaa vaaraa ilmailuturvallisuudelle.

– On lentomatkustajien terveydestä ja hengestä kysymys, Laine toteaa.

Lennonjohto valvoo liikennettä, mutta myös lentäjät tekevät poliisin mukaan tärkeitä havaintoja ilmasta käsin. Laine myöntää, että on haastavaa estää droonien lentäminen lentokenttäalueille, sillä ne ovat laajoja. Kaupallisia drooneja on lisäksi käytössä paljon.

– Jos joku haluaa määräyksiä rikkoa ja turvallisuutta vaarantaa ehdoin tahdoin, onhan se tietysti mahdollista. Niin kuin on nähty maailmalla. Toivotaan, ettei sellaista tapahdu täällä Suomessa, Laine sanoo.

Viranomaisilla ei ole havaintotietoja, että Suomessa olisi esiintynyt vastaavia uhkia kuin Norjassa ja Tanskassa.