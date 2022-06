Sotahistoroitsijasta Venäjän voimannäyttö Severodonetskissa on harhaa – "Venäjän armeija on loppuun kulutettu joukko"

Venäjä on keskittänyt joukkojaan ja tykistötultaan voimakkaasti Luhanskin Severodonetskiin, jossa se onkin edennyt – saamatta kuitenkaan kaupunkia kokonaan haltuunsa.

– Venäjän menestys ja voimannäyttö Severodonetskissa on harhaa. Venäjän hyökkäys Luhanskissa on diktaattorin epätoivoinen riski, jossa laitetaan peliin viimeinen hyökkäysvoima pyrkimyksenä rikkoa vihollisen taistelutahto, Kagan kirjoittaa.

Kagan kirjoittaakin, että hyökkäys Severodonetskissa on ”Venäjän informaatio-operaatio taistelun muodossa”. Sen tarkoituksena on luoda kuva siitä, että Ukrainan hyökkäyksessä pahoin epäonnistunut Venäjä on saanut asevoimansa jälleen kuntoon ja tulee nyt ottamaan yliotteen puolustajasta.