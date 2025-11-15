Videosta esitettyjä väitteitä ei ole vahvistettu, mutta asiantuntija pitää videon laajaa levittämistä virheenä.
Venäläiset sotakommentaattorit väittävät venäläisten itse laajalti levittämän videon aiheuttaneen tappioita venäläisjoukoille Itä-Ukrainan Pokrovskin kaupungin alueella.
Jutun alussa olevalla videolla näkyy, miten väitetysti Donetskin alueen Pokrovskin suunnalla venäläisjoukot liikkuvat moottoripyörillä ja muilla ajoneuvoilla sumun keskellä.
Videota levittivät erityisesti venäläiset sotakommentaattorit, joiden kautta tieto juuri kyseisellä alueella liikkuvista venäläisjoukoista päätyi joidenkin toisten venäläisten kommentaattorien mukaan myös Ukrainan nähtäville.
Kun venäläisjoukkoja sitten liikkui uudelleen alueella, pystyi Ukraina väitetysti hyökkäämään niitä vastaan ja aiheuttamaan tappioita.
Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW), jonka mukaan video levisi erityisen vilkkaasti 10.–11. marraskuuta välisenä aikana.
Yksi venäläinen sotakommentaattori kritisoi "idioottia, joka kuvasi" videon ja vielä julkaisi sen. Videota levittäneet venäläiset sotakommentaattorit tulivat samalla aliarvioineeksi Ukrainalaisen tykistön iskukyvyn, joka sitten väitetysti iski venäläisjoukkoihin tuhoisasti.