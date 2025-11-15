Yksi venäläinen sotakommentaattori kritisoi "idioottia, joka kuvasi" videon ja vielä julkaisi sen. Videota levittäneet venäläiset sotakommentaattorit tulivat samalla aliarvioineeksi Ukrainalaisen tykistön iskukyvyn, joka sitten väitetysti iski venäläisjoukkoihin tuhoisasti.

Jutun alussa olevalla videolla näkyy, miten väitetysti Donetskin alueen Pokrovskin suunnalla venäläisjoukot liikkuvat moottoripyörillä ja muilla ajoneuvoilla sumun keskellä.

Asiantuntija: Virhe

Venäjä on väittänyt aika ajoin jo piirittäneensä kaupungin, mutta tämä ei analyytikkojen mukaan pidä paikkaansa, vaikka kaupungissa taistelevien ukrainalaissotilaiden tilanteen onkin laajalti arvioitu olevan hyvin tukala.

"Hysteerisiä" piirteitä

Muuttunut kalusto

Video myös näyttää, miten sotilasyksiköiden liikkuminen on Ukrainan sodan aikana muuttunut. Vaikka itse sotilaat vaikuttavat päällisin puolin varsin hyvin varustelluilta, on heidän käytössään olevat mopot ja muut ajoneuvot sellaisia, joita ei vielä sodan alkuvaiheessa näkynyt.