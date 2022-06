Ukraina vetäytyy Severodonetskista – Ajatushautomo: Kaupunki on Kremlille "ideologinen pakkomielle – valloitus ei ole ratkaiseva voitto"

Haidain mukaan kuukausien ajan tulitettuja asemia ei kannata pitää. Severodonetsk on Haidain mukaan rauniokaupunki, jonka taloista 80 prosenttia on purkukunnossa.

Sen jälkeen, kun Venäjä siirsi suuren osan joukoistaan Itä-Ukrainaan, on Severodonetskin valtaaminen ollut Kremlin keskeinen tavoite.

Raporttien mukaan merkittävä osa Severodonetskista on ollut jo jonkin aikaa venäläisjoukkojen hallinnassa. Ukrainan keskeisin jäljellä ollut vastarintapesäke sijaitsi Azotin kemikaalitehdasalueella.

Amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) arvion mukaan venäläisjoukot ovat muutaman viime päivän aikana onnistuneet etenemään huomattavasti Severodonetskin ja sen lähellä sijaitsevan Lysytshanskin kaupungin ympäristössä.