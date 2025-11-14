Venäjän turvallisuuspalvelu FSB väittää, että se on estänyt ukrainalaisten suunnitelman murhata korkea-arvoinen venäläinen virkamies. Aiheesta kertovat Reuters ja CNN.
FSB:n lausunnon mukaan Ukraina aikoi murhata Kremlin korkea-arvoisen virkamiehen tämän käydessä sukulaistensa haudoilla Moskovan liepeillä.
Lisäksi FSB väittää, että Ukraina suunnittelisi vastaavanlaisia iskuja muuallakin Venäjällä.
Reuters ei ole pystynyt itsenäisesti vahvistamaan FSB:n väitteitä. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kuitenkin kiisti väitteet CNN:llä ja kuittasi ne Venäjän masinoimiksi valeuutisiksi.
Samoihin aikoihin, kun FSB esitti väitteensä salamurhasuunnitelmista, Venäjän pommituksissa Kiovaan menehtyi ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin viisi ihmistä. Volodymyr Zelenskyi on kuvaillut iskujen pyrkimykseksi maksimaalisen tuhon aiheuttamista siviileille sekä heidän tarvitsemaansa infrastruktuuriin.
Armed Conflict Location & Event Data -tutkimuslaitoksen (ACLED) mukaan kohdennetut murhat Venäjällä ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla ovat lisääntyneet vuodesta 2022 lähtien, kertoo CNN.