Mieheen liittyvän valtionrajarikoksen esitutkinta on lopetettu.
Sotilastaustainen venäläismies, joka ylitti kesäkuussa Kiteellä luvattomasti rajan Venäjältä Suomeen, on poistettu maasta eilen perjantaina. Asiasta kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto.
Yle kertoi heinäkuussa, että itärajan ylittänyt mies olisi ollut venäläiseen palkka-armeijaan Wagneriin kuulunut sotilas.
Rajavartiosto kertoo poikkeuksellisesti julkaisevansa tiedon yksittäisen ihmisen maasta poistamisesta, koska julkisuudessa esitettiin kesällä näkemyksiä tämän taustasta.
Rajavartiosto ei ota kantaa väitteiden oikeellisuuteen.