Pormestarin mukaan ihmisiä on haavoittunut iskuissa.

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kohdistuu "massiivinen" ilmahyökkäys, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko. Klitshko kertoi asiasta perjantain vastaisena yönä viestipalvelu Telegramissa.

Pormestarin mukaan ainakin toistakymmentä ihmistä on haavoittunut iskuissa.

Uutistoimisto AFP:n paikalla olevien toimittajien mukaan kaupungissa on kuultu räjähdyksiä.

Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtajan mukaan ohjus- ja drooni-iskut kohdistuvat kriittisiin infrastruktuurikohteisiin.

Klitshkon mukaan iskuissa on vahingoittunut osia lämmitysverkostosta ja jotkut talot ovat jääneet tilapäisesti ilman lämmitystä. Lisäksi sähkön ja veden jakelu voi häiriintyä.

Kiovan kaupungin sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iskee myös asuinrakennuksiin ja monet korkeat kerrostalot ovat vaurioituneet kaupungissa. Monilla alueilla rakennuksissa on lisäksi syttynyt tulipaloja.

Venäjä on viime aikoina lisännyt iskuja Kiovaan. Lisäksi Venäjä on kohdistanut iskujaan erityisesti Ukrainan energialaitoksiin. Asiantuntijoiden mukaan iskut asettavat Ukrainan alttiiksi lämmityskatkoksille alkavan talven kynnyksellä.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.