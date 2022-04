Sota-asiantuntijan huomiot Butshasta: "Vaatii tekijältä raakalaismaisuutta, ylempi johto tietoinen" – vastaavia raakuuksia paljastunee muualtakin Ukrainassa

Ukrainan joukot ovat onnistuneet valtaamaan pääkaupunki Kiovan ympäristön takaisin itselleen. Samalla Venäjän armeijan jälkeensä jättämät raakuudet ovat tulleet koko maailman tietoon ja suuri kysymys kuuluukin: oliko Venäjän johto tietoinen alueen tapahtumista?

– Kyllä teon laajuus vaikuttaa siltä, että ylempi johto on ainakin ollut tietoinen siitä mitä on tapahtunut, tai jopa antanut suoria ohjeita. Mistään ei kuitenkaan voida olla varmoja ennen kuin kansainväliset tutkijaryhmät ovat tutkintansa tehneet, mutta uhrien lukumäärä ja se tapa, jolla heidät on teloitettu, osoittaisi, että tämä on ollut järjestelmällistä, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa.

Venäjä itse on kiistänyt syytökset siviilien teloittamisesta ja väittänyt tapahtumien olevan osa Ukrainan järjestämää propagandaa. Ilmiselvää kuitenkin on, että kyse on poikkeuksellisesta raakuudesta.

– Tekohetkellä näiden ihmisten kädet on sidottu, heidät on teloitettu lähietäisyydeltä ampumalla. Tekijältä sellainen vaatii raakalaismaisuutta. On sanottu, että tämä korostaa venäläistä väkivallan kulttuuria ja ehkä myös kurittomuutta sotilasjoukoissa, Kajanmaa toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kajanmaan mukaan lisää samankaltaisia raakuuksia voi paljastua muualtakin Ukrainasta.

– Pahoin pelkään, että (uusia) tulee paljastumaan. Ei välttämättä samassa mittasuhteessa, mutta samanlaisia toimenpiteitä. Kyseessä voi olla myös turhautuneiden sotilaiden kosto niille ihmisille, jotka ovat vastustaneet heidän toimintaansa. Sotilaille on ollut aivan sama, ovatko nämä ihmiset itse siviilejä vai sotilaita.

Ukrainan viimeaikaiset tapahtumat ovat saaneet monet länsimaat harkitsemaan kovempia sanktioita Venäjää vastaan. Kajanmaan mukaan käsillä on myös hetki, jolloin länsimaat joutuvat miettimään, mikä olisi sellainen teko, joka aiheuttaisi esimerkiksi Naton puuttumisen tilanteeseen.

– Täytyy muistaa ettei Ukraina ole Naton jäsen, mutta länsi puuttui Kosovon sodassakin tapahtuviin kauheuksiin. Nyt aletaan varmasti lähestymään sitä kynnystä. Toisaalta koko tämän sodan ajan Venäjä ja Nato ovat väistelleet toisiaan ja pyrkineet pitämään toisensa irti tästä konfliktista.

Venäjän on huhuttu kokoavan joukkojaan ja iskevän sitten suuremmalla voimalla itäiseen Ukrainaan – miten tällainen muuttaisi tilannetta? Katso Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaan koko haastattelu yllä olevalta videolta.