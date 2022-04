Butshan takia ei Putinia kannata oikeuteen yrittää: "Edessä olisi vain pettymystä ja turhautumista"

Venäläissotilaita voitaisiin ottaa kiinni muissa maissa

– Heistä on mahdollisesti jätetty kansainvälinen pidätysmääräys tai toisen maan syyttäjäviranomaisilla on muuten tietoa rikosepäilyistä. He saattavat saapua jonnekin esimerkiksi turisteina ja heidät pidätetään, kun he astuvat lentokoneesta. Ei ole kovin epätavallista, että näin tapahtuu.