Tämä Venäjän raakuuksista Ukrainassa tiedetään – kartta kertoo, mistä hirmutekoja paljastuu varmasti lisää: "Onko käsketty, että ammutaan kaikki mikä liikkuu?"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi 24. helmikuuta ja on kestänyt nyt kuusi viikkoa. Kukaan ei varmasti tiedä, mitä tänä aikana on tapahtunut.

Butsha

Lauantaina 2.4. paljastui, että kaupungissa sijaitsevaan joukkohautaan on haudattu jopa 300 ihmisen ruumiit. Siviilien ruumiita on löydetty myös kaupungin kaduilta.

Katso video oletetusta siviilien joukkohaudasta:

Voit katsoa Nurmisen videoraportin Butshasta tästä alta. Materiaali voi järkyttää:

Borodjanka

Borodjankassa vierailleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan kaupunki on pahoin tuhoutunut. Moni asuinrakennus on kärsinyt iskuissa ja ihmisten tavaroita, vaatteita ja lastenleluja lojuu teillä sikin sokin.

Irpin ja Ivankiv

Mariupol

Pormestarin mukaan Venäjä on tuhonnut satamakaupungin infrastruktuurista yli 90 prosenttia, mistä ainakin 40 prosenttia on vahingoittunut niin pahasti, ettei korjaaminen ole enää mahdollista.

Harkova

Yli 4600 mahdollista sotarikosta

Mitä vielä paljastuu? Katseet kohdistuvat näille alueille

– Kiovasta koilliseen on voinut ja voi varmasti tapahtua raakuuksia, Itä-Ukrainassa Harkova on toinen. Harkovaa on pommitettu rajusti ja Sumin alueella on käyty hurjia taisteluita. Paljon ihmisiä on lähtenyt sotaa pakoon, mutta en usko, että kaikki ovat päässeet tai ehtineet pois, Forsströn sanoo.