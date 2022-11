Sota tuo ihmisistä esiin "äärettömän pahuuden", sanoo kokenut sotarikostutkija – Hersonin alueen tutkinta on edessä

– Eihän sinne omineen voi mennä, tarvitaan poliisin ja asevoimien tukea, jotta he voivat mennä ja toimia niin turvallisesti kuin on mahdollista. Epäsuoran tulen kantaman sisällä on aina riski olemassa, että tulee kranaattia niskaan. En lähetä sinne ketään väkisin. Eiväthän siviilikriisihallinnassa ihmiset tavallisesti mene aktiiviselle sota-alueelle, kertoi Hartikainen.

Hersonin tutkinta valtava urakka

Mykolajiviin matkustaneeseen tiimiin kuuluu Suomen kokeneimpiin sotarikostutkijoihin kuuluva Matti Raatikainen, joka luonnehtii Hersonissa eri tutkijoita odottavaa työmäärää valtavaksi. Kaupunki on kuin yksi valtava rikospaikka, ja alueelta on jo löydetty muun muassa epäiltyjä kidutuskammioita.

– Siinä suhteessa olisin optimistinen. Mitä tulee muun muassa väitettyjen kidutuskammioiden olemassaoloon, on odotettava rikostutkimusten tuloksia – yleisellä tasolla voisi kuitenkin sanoa, että eivät nämä niin ainutkertaisia väitteitä ole. Esimerkiksi Balkanilla erilaisilla vankileireillä tehtiin puolin ja toisin asioita, jotka ylittävät normi-ihmisen käsityskyvyn ja ikävä kyllä on vaikea uskoa, että se ääretön pahuus, jonka sodat ihmisissä saavat esiin, olisi minnekään kadonnut.

"Nykysodissa osapuolet taitavia käyttämään alustoja propagandassa"

– 20 vuoden sotarikostutkintakokemus on opettanut olemaan kommentoimatta erilaisia videoita tai muissa medioissa liikkuvia väitteitä ja “tietoja”. Olen toki videon nähnyt, mutta jätän sen kommentoimisen paikallisille viranomaisille, jotka varmaan antavat lausuntonsa sen jälkeen, kun asia on kokonaisuudessaan tutkittu, kirjoittaa Raatikainen sähköpostitse.

Vain ani harva tekijä päätyy tuomiolle

– Jos ei tutkita ollenkaan, niin ne jatkavat ja menevät entistä hullummiksi, nyt ainakin osa miettii mitä tekee. Tuskin ne siellä Venäjänkään yhteiskunnassa kovin hyvin katsoo, jos he ovat tehneet ihan älyttömiä juttuja. Jos on identifioitu, että tämä kaveri on tehnyt nämä ja nämä asiat, on sillä vaikutusta, vaikka häntä ei olisikaan saanut tuomiolle.