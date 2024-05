Pienillä oireilla alkava kansantauti nostaa riskiä saada aivoinfarkti jo työiässä

Hampaiden kiinnityskudosten tulehdus eli parodontiitti voi altistaa monille sairauksille. Yleinen suun sairaus on Käypä hoito -sivuston mukaan Suomessa jo merkittävä kansantauti. Sitä sairastaa yli 60 prosenttia aikuisista.

Sydän- ja verisuonitautien lisäksi muun muassa mielenterveysongelmat ja autoimmuunisairaudet ovat yleisempiä parodontiittipotilailla. Ruotsalaistutkimus havaitsi yhteyden myös vaaralliseen haimasyöpään . Parodontiitin on todettu olevan riskitekijä sydäninfarktille ja valtimonkovettumataudille, kertoo Terveyskirjasto .

Yli tuplariski saada aivoinfarkti

Pussisen mukaan parodontiittia sairastavilla on 2–2,5-kertainen riski saada aivoinfarkti jo työiässä. Pussisen työryhmä julkaisi hiljattain aiheesta tuoreita tuloksia, jotka esiteltiin Journal of Dental Research -julkaisussa.

Aukko on yleinen, eikä sitä useinkaan tarvitse hoitaa. Sen yhteys aivoinfarktiin on havaittu kuitenkin aiemminkin. Sulkuhoitoja on tehty uusien infarktien ehkäisemiseksi.