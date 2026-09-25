Venäjän mediassa oli tänään aamupäivällä hetken aikaa näkyvillä artikkeli, jossa puhuttiin uudesta "sotilaallisesta erikoisoperaatiosta" Liettuaan.
Liettuan armeija on kommentoinut venäläismediassa aiemmin tänään hetken aikaa välähtänyttä väitettä, että Venäjä aloittaisi pian uuden ”sotilaallisen erikoisoperaation”.
Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novostin julkaisemassa artikkelissa puhuttiin mahdollisesta sodasta Liettuaa vastaan. Jutussa kerrottiin, että operaatio "tulee olemaan hyvin lyhyt". Artikkelin kirjoittaja Aleksandr Nasovich väitti, että eurooppalaiset "ovat edenneet vaiheeseen, jossa valitaan maa, joka suostuu ydinasevarastoksi".
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Artikkelin mukaan se, että Liettuan parlamentti hyväksyi perustuslakimuutoksen (jolla poistetaan kielto sijoittaa maahan ydinaseita), on Venäjän rajalle sijoittuva turvallisuusuhka ja se oikeuttaa maan toimimaan.
Myöhemmin juttu poistettiin ja Ria Novostin sivuilla luki, että freelance-kirjoittajan artikkeli poistettiin sivulta, koska se ei vastaa toimituksen "näkemystä, toimituksellista linjaa eikä Venäjän valtion politiikkaa".
Liettuan armeija: Pelottelua
Liettuan armeija kommentoi Facebookissa, että Venäjä pyrkii pelottelemaan kaikin keinoin naapurivaltioitaan. Armeijan mukaan kyseessä on ”reaktio mihin tahansa meitä (Liettuaa tai Natoa) vahvistavaan toimintaan.”
Liettuan mukaan tällaisten tekstien takia ei tule ryhtyä lisätoimiin.