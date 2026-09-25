Liettuan mukaan tällaisten tekstien takia ei tule ryhtyä lisätoimiin.

Myöhemmin juttu poistettiin ja Ria Novostin sivuilla luki, että freelance-kirjoittajan artikkeli poistettiin sivulta, koska se ei vastaa toimituksen "näkemystä, toimituksellista linjaa eikä Venäjän valtion politiikkaa".

– Muistutamme myös, että kaikki Nato-maiden asevoimat ovat oman kehityksensä lisäksi valmiina taistelemaan tänä yönä, huomenna tai milloin tahansa, riippumatta siitä, mitä resursseja niillä jo on ja mitä ne vielä odottavat. Tämä muistutus on suunnattu ennen kaikkea Venäjälle, armeijan päivityksessä todetaan.