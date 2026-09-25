Vaasan hovioikeus on koventanut 17-vuotiaana Raumalla tehdystä tapon yrityksestä tuomitun nuorukaisen tuomiota.
Oikeuden mukaan poika löi hänelle tuntematonta miestä puukolla vatsaan viime vuoden elokuussa.
Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet nuorena henkilönä tehdyistä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta, joiden uhrina oli toinen henkilö. Käräjäoikeudessa poika sai tältä osin tuomion vain laittomasta uhkauksesta.
Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi pojan 2 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Vaasan hovioikeus korotti nykyisin 18-vuotiaan nuorukaisen rangaistusta 2 vuoteen ja 8 kuukauteen.