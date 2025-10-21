SM-liigaseurojen yhteenlaskettu liiketappio oli viime tilikaudella noin kuusi miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi parikymmentä miljoonaa euroa vuoden takaisesta. Jokerit nousee isoin kirjaimin esiin SM-liigan tulevaisuuden kannalta, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti.

SM-liigaseurojen taloudesta ja sarjan tulevaisuudesta laajemmin illan Tulosruudussa klo 22.25.

Kaikkien SM-liigaseurojen talousluvut ovat nyt julki. Viimeisenä tiedon julkaisi maanantai-iltana KooKoo.

Kaikkiaan SM-liigaseurat tekivät liikevaihtoa noin 192 miljoonaa euroa. 16 liigaseuran liiketappiot ovat yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa.

Raportin kenties silmiinpistävintä tekstiä on Helsingin Jokereita koskeva osuus. Mestiksessä pelaava seura on suorastaan saatava Liigaan. Arvion mukaan Jokerit pamauttaisi SM-liigan talousluvut uusiin sfääreihin.

– Jokerit tarvitaan kuitenkin Liigaan, ja tämä on täysin selvää, kun katsotaan taloudellisia mittareita. Jos Jokerit pelaisi Liigassa, se toisi kokonaispottiin liikevaihtoa lisää yli 15 miljoonaa euroa. Nettovaikutus kokonaistulokseen kaikkien kulujenkin jälkeen mitataan kokonaistasolla miljoonissa euroissa. Kokonaisvaikutuksena voidaan sanoa, että Liiga on yli 200 miljoonan euron bisnes, jos Jokerit saadaan takaisin Liigaan, raportissa sanotaan.

Jokerien liikevaihto oli Mestiksessä viime tilikaudella 5 192 000 euroa. Tilikauden tulos oli 17 000 euroa plussalla. Liikevaihto on täysin omilla luvuillaan Mestiksessä.

– Jokereilla on valtava merkitys. Se on Suomen suurimpia seuroja ja urheilubrändejä. Se tuo käytännössä lisää rahaa. Ennen kaikkea miettisin Jokereiden merkitystä tulevan mediasopimuksen ja mahdollisten vedonlyöntikulppanuuksien kautta, EY:n johtaja Janne Aalto sanoo MTV Urheilulle.

Aalto mainitsee Jokerien lisäksi myös pian avautuvan vedonlyöntimarkkinan ja tulevan sarjamallin merkityksen koko SM-liigan tulevaisuuden kannalta. Sarjamalliin on EY:n mukaan kiireellistä löytää taloudellisesti kestävä malli. Tähän EY esittää ensisijaiseksi ratkaisuksi joukkuemäärän supistamisen.

SM-liigaseurojen avainluvut:

Liikevaihto 2024–25 (milj. €) Kärpät 33 118 000 Ilves* 21 645 000 HIFK 20 995 000 Tappara 15 709 000 KalPa 11 467 000 TPS 11 345 000 Pelicans 11 177 000 Ässät 8 947 000 Sport 8 538 000 Lukko 8 481 000 SaiPa 8 104 000 KooKoo 7 246 000 JYP 7 074 000 HPK 6 826 000 K-Espoo 6 083 000 Jukurit 5 152 000

2024–25 Liikevoitto Tilikauden tulos SaiPa 667 909 553 318 Tappara 371 020 390 316 KalPa 391 275 374 194 Ässät 179 182 172 222 Sport 98 000 81 000 Ilves* 258 305 35 290 Lukko -2 966 283 4 129 HIFK -471 021 -137 083 KooKoo -214 434 -237 435 TPS -478 565

*Luvut koskevat koko Ilves-konsernia.