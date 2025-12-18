Jääkiekon SM-liiga kertoi torstaina sarjamallin uudistusprosessin etenemisestä. Massiivisen siirtymäkauden kuumin kysymys on otteluohjelma, jonka sarja pyrkii saamaan tasapuoliseksi. Tässä vaiheessa Liiga tutkii etenkin tasapäisen nelinkertaisen sarjan mahdollisuutta. Liigan mukaan nelinkertainen sarja on paras tapa varmistaa täysi urheilullinen tasapuolisuus.

Tulevalla kaudella (2026–2027) SM-liiga tulee huipentumaan siihen, että useampi joukkue putoaa alemmalle sarjatasolle. Tämän vuoksi otteluohjelma pyritään saamaan mahdollisimman tasaiseksi. Lopullista päätöstä nelinkertaisesta sarjasta ei ole, mutta sen Liiga tänään medialle esitteli kärkivaihtoehtonaan.

Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki 16-18 joukkuetta kohtaavat toisensa neljä kertaa.

Liiga esitteli alustavia vaihtoehtoja torstain tiedotustilaisuudessaan:

Jos joukkueita on 18, nelinkertainen sarja on Liigan mukaan “haastava, mutta ei mahdoton”. Tässä mallissa jokaiselle joukkueelle tulisi peräti 68 ottelua.

Jos joukkueita on 17, otteluita tulisi 64.

Jos joukkueita on 16, pysyisi ottelumäärä samana.