Porin Ässien ja muiden liigaseurojen uudelleen pintaan nostama 14+10-sarjamallivaihtoehto kumpuaa MTV Urheilun tietojen mukaan seuroissa syntyneestä miljoonatason rahahuolesta.
MTV Urheilu uutisoi Ässien vaatimuksesta viime viikolla. Seura edellytti SM-liigaa sisällyttämään tämän viikon torstain yhtiökokouksen asialistalle myös jo aiemmin taustalle jääneen vaihtoehdon 14+10-sarjamallista.
Sittemmin on käynyt ilmi, että porilaisseura on saanut tukea myös muilta seuroilta, ja vahvalta näyttänyt tuki 12+10-mallille on kovassa vastatuulessa. MTV Urheilun tietojen mukaan tiukemman mallin kaatamiseen vaikuttaisi tällä hetkellä olevan riittävä tuki, eli kahden kolmasosan enemmistö.
On kuitenkin todellinen uhka, ettei torstain kokouksessa päästä sopuun toisestakaan (14+10) Liigan omasta sarjamallivaihtoehdosta.
Myös karsinta- ja nousumuoto ovat edelleen auki. Useat seurat liputtavat karsintasarjan puolesta, koska suorassa putoamisessa "jäisi rahaa pöydälle", kun karsintaotteluita ei pelattaisi. Karsintojen kautta Liigaan nouseminen olisi edelleen vaikeaa, mikä saattaa painaa monen nykyseuran vaakakupissa merkittävästi.
MTV Urheilun tuoreiden tietojen mukaan Ässien viime viikolla esittämä vaatimus perustuu Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilinpäätöksessä mainittuun kohtaan, jonka mukaan SM-liigalla on velvollisuus lunastaa sarjasta putoavan seuran liigaosake 2,2 miljoonan euron hintaan.
Liiga on sitoutunut korkeintaan kahden osakkaan lunastukseen, joten mikäli 12+10-malli hyväksyttäisiin, olisi osakassopimusta pakko muuttaa, jotta kaikki putoavat seurat saisivat "omansa takaisin".
Liigalla ei kuitenkaan ole riittävästi vapaata omaa pääomaa, joten seurat joutuisivat seuralähteen mukaan luopumaan mediakorvauksistaan yhden tai kahden vuoden ajaksi. Tämä olisi lähteiden mukaan todellinen konkurssiuhka usealle seuralle.
MTV Urheilun lähteiden mukaan Liigan puheenjohtajan Jyrki Sepän viesti seuroille on ollut koko uudistusprosessin ajan, että osakkeen takaisinmaksusta "ei ole syytä huolehtia, se kyllä hoidetaan".
Pelkkä mediakorvausten pidättäminen tai lainaraha eivät kuitenkaan riitä SM-liigalle, mikäli vapaata omaa pääomaa ei ole taseessa riittävästi.
SM-liigan 30.6.2024 julkaistussa tilinpäätöksessä vapaata omaa pääomaa oli noin 4 miljoonaa euroa. Se lienee ollut suunnilleen samaa tasoa myös 30.6.2025, mutta uusin tilinpäätös ei ole vielä julkinen.
Tästä 1,76 miljoonaa perustuu kuitenkin oletukseen, jossa Kiekko-Espoo maksaa osakkeensa kokonaan. Jos se ei siihen pysty, on SM-liigan kirjattava maksamaton osuus pois omasta vapaasta pääomastaan.
Liigan on valmistauduttava joka tapauksessa maksimitarpeeseen lunastusten suhteen. SM-liigasta voisi valitusta formaatista riippuen pudota lähitulevaisuudessa jopa kuusi nykyseuraa.
Tämä olisi mahdollista, mikäli ensi vuonna joukkueita olisi 18, ja siirtymän päätteeksi määrä pudotettaisiin 12:een niin, että molemmat Mestiksestä nostetut seurat (esimerkiksi Jokerit ja Kiekko-Pojat) säilyisivät myös uudessa SM-liigassa.
Liiga tarvitsisi tässä ääritapauksessa yli kolminkertaisen määrän omaa pääomaa. Tulosta olisi tehtävä lähes 12 miljoonaa euroa. Neljän seuran osakkeen lunastaminen maksaisi puolestaan SM-liigalle 8,8 miljoonaa euroa, mikä vaatisi seurojen laskelman mukaan osakkailta pidätettäväksi 6,1 miljoonaa euroa.
MTV Urheilu ei tavoittanut SM-liigan johtoa kommentoimaan artikkelin sisältöä.