Porin Ässien ja muiden liigaseurojen uudelleen pintaan nostama 14+10-sarjamallivaihtoehto kumpuaa MTV Urheilun tietojen mukaan seuroissa syntyneestä miljoonatason rahahuolesta.

MTV Urheilu uutisoi Ässien vaatimuksesta viime viikolla. Seura edellytti SM-liigaa sisällyttämään tämän viikon torstain yhtiökokouksen asialistalle myös jo aiemmin taustalle jääneen vaihtoehdon 14+10-sarjamallista.

Sittemmin on käynyt ilmi, että porilaisseura on saanut tukea myös muilta seuroilta, ja vahvalta näyttänyt tuki 12+10-mallille on kovassa vastatuulessa. MTV Urheilun tietojen mukaan tiukemman mallin kaatamiseen vaikuttaisi tällä hetkellä olevan riittävä tuki, eli kahden kolmasosan enemmistö.

On kuitenkin todellinen uhka, ettei torstain kokouksessa päästä sopuun toisestakaan (14+10) Liigan omasta sarjamallivaihtoehdosta.

Myös karsinta- ja nousumuoto ovat edelleen auki. Useat seurat liputtavat karsintasarjan puolesta, koska suorassa putoamisessa "jäisi rahaa pöydälle", kun karsintaotteluita ei pelattaisi. Karsintojen kautta Liigaan nouseminen olisi edelleen vaikeaa, mikä saattaa painaa monen nykyseuran vaakakupissa merkittävästi.